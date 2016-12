Super Mario Run pe Android: înregistrează-te acum, ca să fii anunțat când poți descărca jocul

Mulți abia așteaptă venirea Super Mario Run pe Android. Deocamdată, jocul este disponibil doar pe iOS, dar posesorii de smartphone-uri cu sistemul de operare făcut de Google nu ai au foarte mult de așteptat.

Cu toate că cei de la Nintendo nu au anunțat exact când va ajunge Super Mario Run și pe Android, știm că acest lucru se va întâmpla cândva în 2017.

Până atunci. cei care s-au săturat să tot accesez aplicația Google Play, în speranța că jocul a apărut acolo, se pot preînregistra pentru joc și vor fi notificați în momentul în care Super Mario Run va putea fi descărcat.

Având în vedere că Nintendo a demarat deja procesul de preînregistrare, putem presupune că nu va mai dura mult până când Super Mario Run pentru Android va deveni realitate.

Există posibilitatea ca lansarea să aibă loc chiar pe 1 ianuarie, dar rămâne de văzut când japonezii se vor decide să ne facă această surpriză. Cei care vor să fie ținuți la curent pot accesa acest link.

Anunțat în urmă cu câteva luni în cadrul evenimentului de lansare pentru iPhone 7 și iPhone 7 Plus, Super Mario Run a avut în sfârșit parte de o lansare oficială pe iOS. În doar câteva ore, acesta era pe primul loc în top jocurilor cu cele mai mari încasări. Această performanță a fost posibilă deoarece jocul ajunge să vă coste 10 dolari, după ce l-ați descărcat gratuit și ați trecut de primele trei niveluri.

Conform celor de la AppTopia, Super Mario Run are toate șansele să fie cel mai popular joc de mobil lansat vreodată, dacă folosim ca reper numărul de instalări din primele 24 de ore. În total, a fost vorba de 2,85 milioane de descărcări. Ca termen de comparație, puteți folosi Pokemon Go, care a fost descărcat de 900.000 de ori în aceeași unitate de timp. Dacă ar fi să căutăm un argument pentru performanța mai slabă a Pokemon Go, respectivul titlu nu a avut parte de o lansare globală simultană, la fel ca Super Mario Run.