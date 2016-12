Chiar dacă a trecut Crăciunul și ai oferit deja cadouri celor dragi, încă există o listă de reduceri și oferte eMAG care îți pot face cu ochiul în acest an.

Ultimele zile din an pot fi ocazia ideală pentru a-ți cumpăra ceva numai al tău, după ce ai trecut de toată frenezia cadourilor. Tocmai de aceea, avem o scurtă listă de reduceri eMAG, între care poți găsi ceva util pentru casă și nu numai.

Oferte și reduceri la telefoane: Smartphone Samsung Galaxy A5 (2016)

Samsung Galaxy A5 (2016) este un smartphone mai mult decât ideal, dacă ai un buget mediu, dar vrei un telefon cu specificații peste medie. Telefonul vine cu un procesor octa-core, ce rulează la 1,6GHz, dar și cu 2GB de memorie RAM. De asemenea, ecranul Super AMOLED are rezoluție Full HD, iar camera de 13MP filmează la 1080p. Dacă ții la siguranța datelor tale, poți folosi senzorul de amprentă pentru a bloca telefonul cu ușurință. Lista de oferte eMAG propune o reducere de 18% pentru telefon, putând fi cumpărat cu 1299 de lei, de AICI.

Reduceri eMAG la televizoare: TV LED Smart Samsung, 125cm, 50KU6092

Dacă vrei un televizor Smart capabil să redea conținut video la rezoluții 4K, atunci modelul 50KU6092 de la Samsung este ceea ce cauți. Televizorul are o diagonală de 125 de centimetri și oferă funcții precum upscaling și HDR. De asemenea, are Wi-Fi integrat și 3 porturi HDMI. De asemenea, televizorul are și un sistem audio stereo, cu două boxe de câte 20W. Acestea beneficiază de tehnologiile Dolby Digital Plus și Bass Reflex. Televizorul are o reducere consistentă, de 34%, fiind disponibil AICI.

Oferte eMAG la electrocasnice: Combină frigorifică Arctic ANK366NFS+

Dacă nu ți-au încăput toate bunătățile de sărbători în frigider, poate e timpul pentru o schimbare. Combina frigorifică Arctic ANK366NFS+ îți oferă un volum de stocare de 321 de litri. Atât congelatorul, cât și frigiderul beneficiază de sistemul de răcire NO FROST, iar combina intră în categoria de eficiență energetică A+. În plus, aceasta are funcții precum cea de vacanță sau funcția ECO. De asemenea, combina are o autonomie de 17 ore fără energie electrică. Combina este disponibilă la prețul de 1551 lei, având un discount de 18%, și poate fi cumpărată de AICI.

Videoproiector Pico Aiptek MobileCinema A50P

Videoproiectorul Pico Aiptek MobileCinema A50P este unul dintre cele mai portabile dispozitive de acest fel, fiind ceva mai mic decât o carte. Deși are o rezoluție nativă de doar 640×480 pixeli, videoproiectorul oferă un contrast de 1000:1 și poate fi folosit la distanțe de până la 2 metri. Videoproiectorul vine la pachet cu un cablu MHL, dar și cu unul Micro USB, oferind, de asemenea, și un adaptor HDMI. Mini-proiectorul are o reducere de 30% și poate fi cumpărat de AICI, pentru doar 749 de lei.

Reduceri la monitoare de gaming: Monitor Gaming LED IPS LG 29″, UltraWide

Dacă vrei să-ți faci un upgrade monitorului, pentru ca unitatea ta de gaming să ajungă la standardele pe care ți le dorești, atunci acest monitor LED IPS de la LG, cu diagonala de 29 de inci și format UltraWide, este ceea ce cauți. Acesta suportă o rezoluție de până la 2560 x 1080 pixeli, oferind un format al imaginii de 21:9. Acesta are un timp de răspuns de 5ms și oferă unghiuri de vizibilitate de 178/178 de grade. având, de asemenea, un contrast de 1000:1. Monitorul are o reducere de 28% și poate fi cumpărat de AICI.