Top cele mai bune telefoane din 2016: smartphone-urile vârf de gamă

Am aruncat un ochi peste lista de oferte eMAG și am căutat top smartphone-uri de anul acesta. Cele mai bune telefoane din 2016 au venit cu îmbunătățiri importante în comparație cu generațiile trecute.

Anul 2016 este aproape de final, așa că este momentul să tragem linie și să alcătuim un top al celor mai bune telefoane din acest an. Cu toate că 2016 a fost un an al multor noutăți în materie de smartphone-uri, topul de mai jos le prezintă pe cele mai bune. Pe majoritatea le puteți găsi în catalogul cu oferte eMAG. Aceasta este prima parte a topului, iar aici am inclus șase terminale.

1. Top cele mai bune telefoane din 2016 – Samsung Galaxy S7 edge

După schimbarea majoră a predecesorului său S6 edge, cei de la Samsung nu par să aducă ceva schimbări majore la design-ul lui S7 edge. Totuși, o modificare importantă a producătorului sud-coreean este adusă prin faptul că slotul microSD a fost reintrodus, iar smartphone-ul a devenit rezistent la apă.

Ecranul a crescut față de cel de pe S6 edge, iar acm vorbim despre un superAMOLED de 5.5 inchi și cu o rezoluție de QHD. chipset Snapdragon 820. Camera foto nu mai este asa proeminenta și a primit și un upgrade considerabilă. Camera are o diafragmă de 1.7 mm, ceea ce face ca pozele in lumină scăzută să devină mai clare.

Cei interesați de performanțele smartphone-ului trebuie să știe că Samsung Galaxy S7 edge își merită cu vârf și îndesat locul în top cele mai bune telefoane din 2016. Mai exact, are un procesor Snapdragon 820, iar memoria RAM este de 4GB, iar totul rulează perfect.

Este smartphone-ul care ne-a impresionat cel mai mult anul acesta. Sunt foarte puține lucruri pe care le-am avut de reproșat în review-ul nostru, sud-coreenii reușind să construiască un smartphone aproape perfect. Singurul smartphone care reușea să-l depășească era doar Samsung Galaxy Note 7, dar acesta a avut un ”destin” nefericit.

2. Top smartphone-uri din 2016 – Lenovo Moto Z

Lenovo Moto Z este unul dintre puținele telefoane care te lasă cu gura căscată, asta înainte să descoperi tot ceea ce știe să facă. Din punct de vedere al specificațiilor, telefonul nu dezamăgește. Pe lângă ecranul pe care îl descriem ceva mai jos, Motorola Moto Z vine cu o cameră foto principală de 13MP, alături de una secundară de 5MP; camera foto principală filmează 4K, la 30 fps. În plus, smartphone-ul are 4GB de memorie RAM și un procesor quad-core, Snapdragon 820.

Dar asta nu este tot. Lenovo Moto Z este compatibil cu modulele Moto Mods care oferă o experiență cu totul inedită de utilizare.

Primul dintre acestea este modulul Incipio off GRID Power Pack, care crește instant durata de viață a acumulatorului cu până la 22 de ore. Modulul Hasselblad True Zoom are rolul de a vă ajuta să realizați fotografii de calitate superioară, datorită funcției de zoom optic de 10x și flash-ului Xenon. În plus, modulul oferă acces gratuit la programul Phocus al Hasselblad pentru o editare ireproșabilă a fotografiilor.

Modulul JBL SoundBoost integrează două difuzoare de 3W și oferă până la 10 ore de sunet stereo de înaltă calitate. Modulul Insta-Share Projector integrează un proiector care transformă orice suprafață într-un ecran de 70 de inci, pe care se pot viziona videoclipuri, filme sau fotografii. Nu în ultimul rând, avem Moto Style Shells, carcase realizate din materiale premium, precum lemn sau piele, care le oferă consumatorilor o experiență personalizată.

3. Cele mai bune telefoane din 2016 – iPhone 7

Poate unul dintre cele mai așteptate telefoane ale anului 2016 a fost iPhone 7, alături de fratele său mai mare, 7 Plus. Odată cu schimbarea radicală a design-ului folosit de cei de la Apple pănă la lansarea iPhone 6, compania nu prea a dat semne că dorește să aducă ceva nou. Însă, de departe, iPhone 7 este un upgrade binevenit al lui iPhone 6S.

Din punct de vedere estetic nu sunt modificări mari, în afară de faptul că la iPhone 7 s-a renunțat la butonul de amprentă propriu-zis, iar deblocarea acestuia se face doar printr-o atingere. În ciuda schimbărilor minore de design, Apple nu a rămas în urmă, iar iPhone 7 merită o poziție în topul smartphone-urilor din 2016.

Camera acestui telefon este în continuare surprinzătoare, iar față de iPhone 6S, care venea cu o camera de 12 MPși cu o diafragmă de 2.2mm, noua vedetă a celor de la Apple are o diafragmă de 1.8 mm, ceea ce permite o mai bună calitatea a fotografiilor pe timp de noapte, iar filmările se realizează la rezoluție 4K. Și camera frontală a primit un upgrade, fiind acum de 7 MP. iPhone 7 Plus oferă o funcție interesantă la capitolul foto, fiind dotat cu două camere principale, capabile să surprindă portrete similare cu cele capturate de DSLR-uri.

Dacă la partea de RAM Apple nu a adus nicio îmbunătățire (doar iPhone 7 Plus beneficiază de un spor de memorie), în ceea ce privește spațiul de stocare, noua gamă de telefoane este dotată cu 256 GB, iar varianta de 16 GB nu mai există. Pe lânga variantele Silver Gold, Rose Gold și Space Gray și Black, apare, ca o surpriză pentru fani, culoarea Jet Black.

4, Top telefoane din 2016 – Google Pixel

Google Pixel și Google Pixel XL sunt urmașii lui Nexus, care oferă o experiență unică a Androidului, dar au un preț și un design mai puțin drăguț. Pentru platforma hardware, Google şi HTC au ales cel mai puternic chipset Qualcomm şi unul dintre cele mai performante de pe piaţă: Snapdragon 821. Este vorba despre un procesor dual-core de 2.15 GHz şi unul dual-core tactat la 1.6 GHz pentru sarcini mai puţin consumatoare de curent.

5. Top smartphone-uri din 2016 – OnePlus 3T

Chinezii de la OnePlus nu au adus nicio schimbare în ceea ce privește design-ul lui OnePlus 3T, fiind identic cu smartphone-ul lansat anterior, adică OnePlus 3. Cu toate că ambele merită să fie pe această listă cu cele mai bune smartphone-uri din 2016, vom vorbi în detaliu despre OnePlus 3T.

OnePlus 3T are un display de 5.5 inchi full HD, de tip AMOLED, cu o densitatea a pixelilor de 401 ppi, acoperit cu Gorilla Glass 4, iar rama laterala măsoară doar 0.75 mm. Camera principală este, ca și la OnePlus 3, de 16 MP și este dotată cu un senzor Sony IMX298 f/2.0. Are stabilizare optică și electronică a imaginii, iar filmările sunt 4K. Camera frontală a primit un upgrade față de cea de pe modelul anterior, iar acum are tot 16MP.

Și autonomia smartphone-ului a fost îmbunătățită. Dacă OnePlus 3 a primit doar 3000 mAh, la OnePlus 3T putem vorbi despre un acumulator de 3400 mAh. OnePlus 3T este disponibil doar pe site-ul oficial, dar cei care vor unul dintre cele mai bune telefoane pot opta pentru un OnePlus 3, disponibil aici, parte din oferta eMAG.

6. Cele mai bune telefoane – Huawei P9 Plus

Pentru cei ce caută un telefon high-end între lista de oferte eMAG, Huawei P9 Plus este un candidat excelent. Telefonul vine cu un ecran de 5,5 inci, cu rezoluție Full HD, de 1920×1080 pixeli, și este protejat de Corning Gorilla Glass 4. Procesorul Kirin 955 octa-core rulează la 2,5 + 1,8GHz, iar cei 4GB de RAM sunt mai mult decât suficienți pentru orice ai vrea să rulezi pe device. Camera principală dublă, de 12MP, și cea secundară, de 8MP, garantează calitatea fotografiilor pe care vrei să le surprinzi.

Legat de camera dublă, merită menționat faptul că aceasta este proiectată în colaborare cu producătorul de camere high-end Leica, iar utilizatorul poate obține portrete similare celor făcute cu iPhone 7, chiar mai bune în condiții de lumină mai scăzută. Pe lângă asta, una dintre cele două camere principale fotografiază numai în alb/negru, unul dintre senzori fiind monocrom, iar rezultatele sunt cu adevărat impresionante.

7. Cele mai bune telefoane în 2016 – HTC 10

HTC 10 ar putea fi smartphone-ul pe care îl aștepta toată lumea de la HTC. Compania a reușit să strălucească cu modelul HTC One M7, dar M8 și M9 au dezamăgit atât fanii, cât și presa de specialitate.

Cu un design ușor modificat, dar cu specificații de top și funcționalități interesante, HTC 10 este telefonul taiwanez care se vrea perfect.

HTC 10 are un display Super LCD 5 de 5,2 inch cu rezoluție QHD. Este motorizat de un procesor Snapdragon 820 și 4GB RAM. Spațiul de stocare este de 32GB și există posbilitatea de a crește spațiul printr-un card microSD. HTC are un acumulator de 3.000 mAh care ar trebui să reziste două zile fără probleme, senzor de amprentă și difuzoare stereo. Camerele foto sunt de 12, respectiv 5MP, iar ambele dispun de stabilizare optică și cea principală este de tip Ultrapixel.

HTC 10 știe să redea sunet HiRes, iar pachetul include o pereche de căști compatibile, iar încărcarea rapidă se face printr-un încărcător special de la Qualcomm care asigură că smartphone-ul este mereu la o temperatură optimă. Telefonul rulează Android 6.0, iar HTC a redus considerabil din bloatware.

Smartphone-ul nu rezistă la scufundare, dar rezistă fără probleme la stropire, dar și la temperaturi foarte scăzute (de până la -20 de grade Celsius) sau foarte ridicate (de maximum 60 de grade Celsius).

Este făcut dintr-o singură bucată de metal și este un telefon robust, dar suficient de compact, și destul de greu, dar nu atât de greu încât să incomodeze. Dunga ”sculptată” care înconjoară telefonul este un element interesant de design și reflectă frumos lumina, dar oferă și un grip mai bun asupra dispozitivului. Designul metalic este întrerupt de benzi din plastic pentru antene, dar nu deranjează vizual în niciun fel. Camera foto este foarte puțin ieșită în relief și nu îi va incomoda pe utilizatori.

În partea din față, HTC i-a ascultat pe fani și a renunțat la spațiul mort de pe ecran, iar logo-ul companiei nu mai apare acolo. Mai mult, smartphone-ul are acum butoane fizice capacitive, sub display, iar cel central funcționează pe post de senzor de amprente. Apropo de acesta, el ar trebui să deblocheze telefonul în numai 0,2 secunde și cert este că e rapid. Butoanele de volum și de blocare a ecranului sunt plasate pe laterala dreaptă, iar în stânga găsim slotul pentru SIM și card microSD. Marginile care înconjoară display-ul nu sunt foarte groase, iar aspectul general al telefonului este unul elegant.

8. Cele mai bune telefoane din 2016 – LG G5

Anul acesta, sud-coreenii de la LG au făcut un experiment interesant. LG G5 este primul smartphone modular disponibil la nivel global. Ecranul telefonului este un IPS de 5.3” cu rezoluţie QHD iar procesorul este un Qualcomm Snapdragon 820. Telefonul se mai bucură și de o memorie RAM de 4 GB, iar memoria internă are 32 GB. Camera dublă are doi senzori, unul de 16MP, normal, și unul de 8MP wide. Filmările se realizează în calitatea 4K.

Dacă bateria lui G4 avea 3000 de mAh, G5 a făcut un regres, iar bateria are 2800 mAh. Cu toate astea, bateria poate fi scoasă cu ușurință și înlocuită cu una încărcată, iar partea de jos a telefonului poate fi schimbată pentru a acomoda fie un acumulator suplimentar, fie un modul pentru camera foto, fie un difuzor special, mai puternic.

9. Top smartphone-uri – ASUS ZenFone 3 Deluxe

ASUS a ajuns la cea de a treia generație de smartphone-uri ZenFone, iar anul acesta, compania a pus accentul pe design, dar nu a renunțat la prețurile bune. La câteva luni după prezentarea oficială a telefoanelor, gama ASUS ZenFone 3 a ajuns și în România.

ASUS ZenFone 3 Deluxe este vârful de gamă și are specificații de top. Taiwanezii au optat pentru un design unibody din aluminiu, iar antenele sunt ascunse elegant. Dispozitivul are un display AMOLED de 5,7 inch și sub el stă ascuns un procesor Snapdragon 821, cel mai bun procesor de pe piață la momentul actual. Memoria RAM este de 6GB, iar performanțele vor fi, cu siguranță, peste medie.

Specificațiile enumerate anterior sunt disponibile pentru versiunea cu 256GB spațiu de stocare. Cea mai ieftină, cu 32GB spațiu de stocare, vine cu procesor Snapdragon 820. La partea de captură foto, ambele versiuni de ZenFone 3 Deluxe sunt echipate cu camere foto principale de 23 de megapixeli (cu stabilizare optică) și camere frontale de 8 megapixeli.

