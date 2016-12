Lenovo Moto Z este unul dintre puținele telefoane care te lasă cu gura căscată, asta înainte să descoperi tot ceea ce știe să facă.

Lenovo Moto Z este, cu adevărat, o bijuterie de telefon și îmi asum replica, indiferent dacă unora le-ar suna a exagerare. Mă refer aici în special la combinația telefonului cu modulele disponibile pentru acesta. Moto Z, spre deosebire de alte experimente modulare, este un experiment de succes, atât prin prisma funcționalității, cât și a posibilităților pe care le ai.

Din punct de vedere al specificațiilor, telefonul nu dezamăgește. Pe lângă ecranul pe care îl descriem ceva mai jos, Lenovo Moto Z vine cu o cameră foto principală de 13MP, alături de una secundară de 5MP; camera foto principală filmează 4K, la 30 fps. În plus, smartphone-ul are 4GB de memorie RAM și un procesor quad-core, Snapdragon 820.

Modulele Lenovo Moto Z

Pentru că nu am ceva de reproșat când vine vorba de modulele pe care le-am testat pentru Moto Z, le voi trece în revistă în afara discuției pro și contra când vine vorba de device.

Hasselblad True Zoom este, fără doar și poate, preferatul meu dintre toate modulele disponibile pentru Moto Z. Această extensie îți transformă smartphone-ul într-un aparat foto de calitate peste medie, astfel încât dacă ai așa ceva în buzunar și nu ești un ”elitist”, te poți lipsi de modele compacte și chiar DSLR din gama entry-level. Nu, nu va înlocui teleobiective și alte elemente cu multe zerouri în preț, dar nici nu are pretenția să facă asta. Modulul Hasselblad True Zoom reușește, însă, să ofere un zoom optic de 10x, pe care îl puteți vedea în acțiune ceva mai jos.

Camera foto Hasselblad reușește să ofere calitate a imaginii și în condiții nu tocmai optime pentru fotografiere. Am testat-o și în condiții de lumină artificială, dar și pe timp de noapte, iar rezultatele arată foarte bine. Un singur amănunt când vine vorba de fotografierea la zoom 10x: dacă vă tremură mâinile, n-ar strica un trepied, mai ales pe întuneric.

Modulul Hasselblad te lasă să fotografiezi și HDR, cu o comparație a imaginilor standard și în formatul high-dynamic range mai jos, dar și în format RAW, util pentru cei care vor mai multe posibilități de prelucrare a fotografiilor pe care le surprind.

Insta-Share Projector este un modul la fel de interesant precum cel anterior, dar care ajunge doar pe onorabilul loc 2 în topul preferințelor mele pentru că sunt mai degrabă un fan al fotografiei. Asta nu înseamnă că, din punct de vedere calitativ, modulul nu este excepțional. Am fost chiar foarte surprins să remarc cât de bună este, de fapt, calitatea imaginii pe care acesta o poate proiecta pe un perete.

Proiectorul are o baterie încorporată, de 1100mAh, și poate fi încărcat pe cont propriu, capacitatea fiind suficientă pentru o oră de redare video. După aceasta, proiectorul va folosi bateria telefonului pentru a nu te lăsa cu ochii-n întuneric. Diagonala maximă recomandată pentru proiectare este de 40 de inci, sau 177cm, dar se poate și ceva mai mult, sacrificând puțin luminozitatea pe care o obții.

De asemenea, dacă se întâmplă să proiectezi imaginea la unghi, ceea ce este foarte probabil, dacă te folosești de suportul inclus în design-ul proiectorului, nu trebuie să-ți faci probleme din cauza efectului de keystone; până în limite de unghiuri de 40 de grade, Insta-Share Projector știe să ”îndrepte” imaginea pe care o proiectează pe peretele din fața ta.

JBL SoundBoost Speaker este o boxă portabilă care face o treabă foarte bună când vine vorba de redarea audio. Aceasta reușește să aducă în ecuație exact ceea ce lipsește multor telefoane: calitate a sunetului, fie că vorbim de ”înalte, medii sau joase”. Având în vedere că avem brandul JBL pe spatele boxei, devine ușor evident că nu te va dezamăgi un asemenea modul.

Bateria de 1000mAh pe care boxa o are este suficientă pentru până la 10 ore de redare audio, astfel încât n-o să ai probleme cu autonomia. De asemenea, pentru că nu e indicat nici să ții telefonul cu ecranul pe masă și nici cu boxele pe masă, modulul are un suport discret prin care poți așeza, cu ușurință, device-ul la unghi.

Modulul are o pereche de boxe ce reușesc să ofere împreună 6W, astfel că nu trebuie să te mire cât de tare se aud acestea atunci când le dai la volum maxim. Nici faptul că din punct de vedere al calității, situația rămâne la nivel înalt, chiar și la volum maxim, n-ar trebui să te mire.

Incipio offGRID Power Pack este al patrulea modul pe care l-am testat și joacă rolul de baterie suplimentară pentru telefon. Acesta are o capacitate de 2220mAh, dar o asemenea baterie pare să fie suficientă pentru până la 22 de ore de funcționare pentru telefon.

Bateria are un finisaj negru mat și are doar 6,2mm în cel mai gros punct, astfel că nu va fi o problemă să te joci cu telefonul atunci când acest modul este ”lipit” pe spate.

Moto Style Shell este ultimul modul pe care l-am testat și singurul accesoriu strict pentru design. Acesta se adaugă pe spatele telefonului și adaugă ceva mai mult volum, având în vedere că Lenovo Moto Z este neașteptat de subțire. În funcție de design-ul pe care îl alegi, poți avea un telefon care să se plieze pe personalitatea ta. Spatele pe care l-am avut noi era în varianta Herringbone Nylon, oferind o textură dură, dar plăcută la atingere.

Lenovo Moto Z – Puncte pro

Sistemul modular a fost implementat cu succes, iar familia de telefoane Moto Z va crește, fără doar și poate, cu succes, în jurul acestor prime modele de telefoane și de module pentru acestea. Faptul că, în doar câteva secunde, poți să treci de la un modul de fotografie la unul de proiector mi se pare extrem de interesant. Modulele sunt ținute în loc de o serie de magneți amplasați în partea de jos a telefonului, aceștia fiind suficient de puternici cât să nu-ți dea emoții, dar nu prea puternici, astfel încât să nu te chinui să tragi de module.

Design-ul telefonului nu lasă loc de interpretări. Într-adevăr, avem de-a face cu cel mai subțire smartphone premium din lume, Lenovo Moto Z având o grosime de doar 5,2mm, fiind cu vreun milimetru mai gros în zona camerei, care iese puțin în afară. Dacă ai un modul Style Shell la îndemână, totuși, camera ajunge la nivel cu acesta.

Rezoluția și diagonala ecranului AMOLED merg mână în mână pentru o experiență de calitate. Ai de-a face cu un display ce are o diagonală de 5.5 inci, iar rezoluția este de 1440×2560 pixeli, astfel încât ai de-a face cu o densitate a ecranului de 535ppi.

Senzorul de amprentă funcționează nu doar astfel, ajutându-te să deblochezi ecranul, ci și invers, fiind util dacă vrei să blochezi rapid telefonul, fără să mai folosești butonul de power. Faptul că senzorul nu se dublează ca buton Home s-ar putea să-ți dea câteva bătăi de cap în primele zile de utilizare, dar te vei obișnui cu metoda aleasă de Lenovo.

Moto Active Display este un element plăcut cu care probabil te vei distra la început. E întotdeauna o plăcere să treci mâna pe deasupra telefonului, iar o porțiune a display-ului să se aprindă pentru a-ți arăta ora și alte informații importante. Este o variantă de Always On Display care consumă mai puțină baterie și care folosește doi senzori infraroșu pentru a detecta mișcările tale de deasupra ecranului.

Lenovo Moto Z – Puncte contra

Dacă în fotografii n-ai observat jack-ul de 3,5mm și ai impresia că am uitat să-l surprindem într-un cadru, te înșeli. Din păcate pentru unii, telefonul este încă un smartphone care renunță la acest port în favoarea USB Type-C, ce are șanse să devină viitorul standard pentru conexiuni ale telefoanelor, îndeosebi când vine vorba de transfer de date, dar și pentru muzică, din câte se pare.

Bateria telefonului, făcând abstracție de modulul ce prelungește autonomia smartphone-ului, ar fi putut să fie ceva mai durabilă.

Telefonul nu este rezistent la apă. Deși producătorii încep să introducă din ce în ce mai des elementul ”waterproof”, mai ales în cazul dispozitivelor de vârf, se pare că cei de la Lenovo n-au fost prea atenți la ce face competiția. Astfel, încearcă să ții smartphone-ul departe de apă, deoarece s-ar putea să ai surprize. Neplăcute.

Costul modulelor este destul de mare, astfel încât e dificil să justifici achiziționarea tuturor de la bun început. Cu toate acestea, pot fi o investiție pe termen lung, deoarece vor fi compatibile și cu modelele viitoare de smartphone-uri din această serie, la fel cum și noile smartphone-uri vor fi backwards compatible cu actualele module.

Lenovo Moto Z – Concluzii

Motorola Moto Z este un telefon de top, fără doar și poate. Modulele pe care le-am testat au fost create cu mare grijă și de îndată ce le analizezi, chiar și câteva clipe, vei observa atenția la detalii. Pentru unii, poate că smartphone-ul pare cam subțire, mai ales fără spatele adițional, iar pe alții poate că îi va deranja lipsa jack-ului de 3.5mm.

Cu toate acestea, lucruri pe care le-am putea considera dezavantaje acum nu fac decât să ne arate care sunt trendurile viitoare în materie de tehnologii. Experimentul modular al Lenovo este unul încununat de succes, chiar dacă ușor piperat prin prisma prețului, dar viitorul familiei Moto Z este extrem de promițător.