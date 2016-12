Microsoft recunoaște că a exagerat cu promovarea Windows 10

La începutul acestui an, devenise din ce în ce mai greu să amânați upgrade-ul la Windows 10, iar mulți utilizatori s-au trezit cu nou SO instalat fără să-și fi dat acordul.

Am detaliat în numeroase situații tacticile agresive prin care Microsoft a crescut artificial cota de piață a Windows 10. Gigantul din Redmond a apelat la notificări, la popup-uri, la mesaje abstracte, toate pentru a vă convinge că aveți nevoie de Windows 10 și că este cel mai bun lucru din viața voastră. Acest stres constant a continuat pentru aproximativ un an, o perioadă în care actualizarea a fost gratuită. Apogeul a fost când butonul marcat Cancel (Anulează) dintr-o notificare de upgrade a avut efect de confirmare sau aprobare a upgrade-ului de la Windows 7 sau 8 la Windows 10.

Foarte mulți utilizatori de PC au fost dezamăgiți de gesturile celor de la Microsoft, iar reticența multora față de Windows 10 a fost alimentată chiar de către acele gesturi agresive. În plus, faptul că oficialii Microsoft nu și-au cerut scuze pentru acele practici de promovare a fost și mai dureros.

Din fericire, unul din directorii Microsoft a decis în sfârșit să iasă în lumina reflectoarelor și să admite că s-a greșit pe marginea acelui subiect. Chris Capossela – CMO-ul Microsoft, într-un interviu acordat publicației Windows Weekly, a recunoscut că mai multe gesturi din acea perioadă nu au fost corecte, deși a existat un argument. În speranța remedierii rapide a unor vulnerabilități importante de securitate, Microsoft a sperat că utilizatorii vor migra la Windows 10 pentru a fi în siguranță.

,,Dar a fost un moment în particular în care butonul X din fereastra de dialog, care în mod uzual înseamnă că anulezi ceva, nu însemna asta. La câteva ore după ce acel update a ajuns la utilizatori, ne-am dat seama că am mers prea departe. Din păcate, durează destul de mult ca o nouă actualizare care să modifice acel comportament să ajungă la utilizatori. În final, au fost două săptămâni destul de dureroase ce s-au reflectat într-un moment dezamăgitor pentru noi. În mod evident, am învățat multe din el.” Capossela a fost primul director care a admis public că practicile Microsoft în privința upgrade-ului nu au fost foarte corecte.

În altă ordine de idei, upgrade-ul de la Windows 7 sau Windows 8 la Windows 10 nu mai este gratuit în mod oficial. Există însă câteva opțiuni la care puteți apela pentru a profita în continuare de acea ofertă.