Istoria sabiei, de la armele de bronz la Excalibur și lightsaber

Dintre toate armele inventate de om cred că sabia este cea care este expresia războiului și a onoarei deopotrivă. Această armă, față de multe altele, a fascinat întotdeauna pe om, chiar dacă pare cea mai simplă dintre toate care au existat vreodată.

Cu tăișul ei s-au construit în istorie imperii și tot prin sabie au și sfârșit. Timp de sute de ani, sintagma ”să mori în luptă de sabie” a fost modalitatea preferată de încheiere a socotelilor lumeşti pentru generaţii întregi de războinici din diferite colţuri ale lumii, deoarece se considera că este cea mai onorantă şi de dorit moarte.

Dreaptă sau curbată, cu un tăiș sau două, lungă sau scurtă, și mai nou lightsaber, sabia este prezentă în multe din filmele care ne-au impresionat de-a lungul vremii: de la Gladiatorul, la Lord of the Rings și de la Braveheart, Spartacus, Atilla the Hun, Troy, Last Samurai, la seria Star Wars.

Cred că nu ar fi rău dacă am trece un pic prin povestea acestei arme cu care au fost onorați cavalerii și samuraii, și care și azi este scoasă din teacă la diverse parade cu multă stimă. Tehnic vorbind, sabia este expresia mai avansată a primelor cuțite și pumnale, diferențierea apare la sfârșitul Epocii Bronzului. A rămas multă vreme arma favoriă în lupta corp la corp, net superioară buzduganului, securilor de luptă sau ghioagelor.

Primele săbii apar la populații precum hitiți, grecii micenieni, celți și traci. Un mare salt se va produce cu săbiile grecești. Kopis-ul grec era o armă de lungime medie (aprox. 60 cm), cu vârful ascuțit, ușor curbată și cu un singur tăiș. Ce aducea nu această arma era faptul că îi conferea avantajul războinicului care o mânuia să o folosească în egală măsura la împuns și la retezat. Această armă a fost perfecționată de romani în vestitul Gladius. Un pic mai mică decât arma grecească Gladius era arma perfectă pentru stilul compact de luptă al romanilor.

Sabia medievală este probabil cea mai comună în memoria noastră. Multe dintre filmele de azi, science fiction sau care reconstituie diverse episoade din istorie, în care apar bătălii această sabie sau variații ale ei apar la loc de cinste. De exemplu sabia lui William Wallace, Claymore, sau celebra Joyeuse, arma lui Carol cel Mare, au fost surse de inspirație pentru replicile din Braveheart sau din Lord of the Rings.

Săbiile medievale mai lungi și grele au apărut odată cu invaziile popoarelor migratoare și au fost prezente pe durata raidurilor vikingilor și a cruciadelor. Sub diverse forme ele au rămas prezente chiar și după apariția armelor de foc. Toate reprezentările voievozilor români de la Mircea cel Bătrân în secolul XIV până la Constantin Brâncoveanu în secolul XVIII, îi înfățișează purtând aproape această armă.

În istoria acestei arme mai sunt două chipuri ale ei cu totul speciale: iataganul (armă care își are rădăcinile în săbiile Scimitar sin Asia de sud-est și în vechile săbii grecești). Curbura sa și descendența în josul lamei favoriza capacitatea de a reteza, calitate care a făcut din iatagan o armă teribilă, superioară săbiilor greoaie ale cavalerilor europeni. Numele armei vine de la cel al unui mic ora; din Anatolia: Yatagan, așezare cucerită de o căpetenie a turcilor selgiucizi. Design-ul acestei săbii va sta la baza săbiilor folosite în epoca modernă de cavaleriile armatelor moderne până la Primul Război Mondial.

Mai există o sabie care încă stârnește și azi admirație – katana japoneză. Săbii cu personalitate întâlnim în toate culturile. Legende cu săbii rupte, mituri cu săbii de diverse forme și proprietăți întâlnim de la Atlantic la Pacific, dar nicăieri în lume, sabia ca obiect și studiul luptei cu ea nu au fost duse atât de aproape de perfectiune ca în Japonia. Povestea katanei începe undeva în perioada Heian (794-1185 d.Hr.) si a fost perfecționată ani la rând atât prin desăvârșirea prelucrării oțelului, cât și prin cea a realizării acestor săbii fabuloare. Unele secrete au fost păstrate în familiile fierarilor sute de ani și chiar unele reprezintă un mister și pentru știința de azi. Tăișul acestor săbii este aproape indestructibil. Cei care mânuiesc aceste săbii ale samurailor pot reteza bare de fier sau alte obiecte dure dintr-o singura lovitură cu aceste arme. Aceste arme străvechi, secolele XI – XVI, sunt în patrimonial national japonez, iar valoarea lor este incalculabilă. Realizarea unei asemenea arme era un ritual religios pentru fierar. El postea și se ruga pentru o perioada de timp înainte să înceapă munca. Procesul de fabricare dura între 3 și 6 luni. Lama era forjată ca un sandwich, ajungându-se ca această în urma unui process repetat de sute de ori în această perioadă să capete proprietăți extraordinare. Oțelul era extraordinat de dur și de flexibil, iar tăișul lamei, la fiecare călire a armei era protejat cu argilă, care lăsa pe sabie niște valuri specific katanelor veritabile. Filmele cu samurai fascinează și azi publicul, iar katana este la loc de cinste.

Dincolo de aceste arme veritabile, trecute în patrimoniu sau în zona de paradă, atașamentul nostru față de săbii a dus la perpetuarea imaginii puterii acesteia în universal fantastic al cinematografiei. Aminteam mai devreme de filmele care reproduc secvențe din istoria mai îndepărtată sau mai apropiată, dar și de filme care plasează evenimentele într-un univers fantastic în care calul și sabia au încă un cuvânt puternic de spus (Lord of the Rings, The Hobbit sau Games of Thrones). Totuși sabia a ajuns să fie transformată de cinematografie și mai mult, într-o armă totală – lightsaber, care este plină de energie. Sabia de lumină ține cumva tot de legătura cu cei aleși cu nobilimea medievală de odinioară. Nu oricine poate mânui o astfel de armă. Ea este o armă dedicată cavalerilor Ordinului Jedi și omologii lor Sith. Este o armă care poate fi folosită în bătăliile de aproape, dar poate devia și loviturile laserului. Prima sabiei de lumină a apărut în 1977 în filmul A New Hope și fiecare film Star Wars a prezentat cel puțin o luptă lightsaber. Într-un sondaj realizat inainte de apariția ultimului film din această serie sabia de lumină era cea mai cunoscută și mai populară armă din film. Așadar, forța fie cu voi!