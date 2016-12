iRobot Roomba 980 este majordomul robotic al prezentului ultraconectat [REVIEW] (P)

Am la încheietură un ceas inteligent, conectat la smartphone, care îmi arată toate notificările importante. Becurile din casa mea sunt și ele inteligente și le controlez luminozitatea și culoarea tot prin smartphone, de la distanță. Și televizorul din sufragerie știe să preia comenzi de pe telefon. Serile de film la mine în casă au devenit mult mai comode, având în vedere că nu mai trebuie să stau să caut telecomanda, să mă ridic să sting lumina sau să verific telefonul la fiecare notificare. Problema este că după serile de film vin zilele de curățenie, iar cuvântul pentru a descrie acele zile nu este, în niciun caz, comoditate. Există, totuși, o soluție. Se numește iRobot Roomba 980 și, în săptămâna în care l-am avut în teste, resturile de popcorn de pe covor și firimiturile de chipsuri nu mi-au mai dat nici bătăi de cap, nici zgârieturi în talpă și nici dureri de spate.

iRobot Roomba 980 este cel mai inteligent aspirator robotic disponibil pe piață și nu am rezistat tentației de a-l cere în teste, chiar dacă asta înseamnă că trebuie să mă chinui să rezist tentației de a mi-l face singur cadou de Crăciun. Înainte de a vă povesti experiența mea cu el, trebuie să vă dau câteva detalii tehnice. Despre compania iRobot am mai scris de câteva ori, iar dacă sunteți interesați, puteți afla mai multe detalii din acest articol.

Introducere

Legat de Roomba 980, merită menționat că este vârful de gamă al companiei și este cel mai inteligent roboțel cu care am interacționat până acum și, cu siguranță, cel mai util. Folosește tehnologia de curățare AerForce care combină două extractoare din cauciuc, care ridică murdăria, o perie laterală rotativă, foarte utilă pentru a aduna praful de sub mobilier și din colțurile camerei, dar și un motor puternic și silențios, care asigură că niciun fir de praf sau de păr nu rămâne pe unde a trecut robotul. Totuși, inteligența Roomba 980 nu este dată nici de perii, nici de filtrul de praf care nu permite eliberarea murdăriei înapoi în cameră. Gadgetul este dotat cu o multitudine de senzori care, împreună, formează tehnologia de navigație iAdapt 2.0.

Cel mai inteligent aspirator din gama iRobot este dotat cu o cameră poziționată în partea superioară și cu un senzor de podea. Cu ajutorul acestora, robotul vede împrejurimile, aproximează distanțe și, în timp, îți cartografiază casa, pentru a fi mai eficient. Camera superioară este capabilă să distingă obiectele și, astfel, Roomba 980 reține dacă a mai trecut sau nu prin acea zonă. Senzorii de podea au și ei un rol foarte important, fiind capabili să spună aspiratorului dacă un loc este curat sau nu, detectând, practic, mizeria. iRobot Roomba 980, folosind aceste tehnologii, poate să-ți curețe întreaga casă fără ca tu să miști un deget și fără să stai cu spatele îndoit și brațele încordate. Autonmia este dublă față de cea a modelelor anterioare, dar chiar dacă ai o casă cât un palat, robotul nu se dă bătut în cazul în care nu termină de curățat înainte să se descarce. Pur și simplu se întoarce la baza de încărcare, își umple bateria și se pune iar pe ”lustruit”. Un alt aspect important, care ține tot de inteligența robotului, este faptul că îl poți controla prin smartphone, iar despre asta vă voi spune mai multe mai jos.

Cutia conține, pe lângă aspirator și încărcător, și două ”turnulețe” pe care le poți folosi pentru a delimita un perete virtual. Practic, e ca și cum ai pune un gard invizibil pentru tine, dar care limitează acțiunea robotului pentru o singură cameră. Astfel, dacă vrei să pui Roomba 980 la treabă doar în sufragerie, pentru că nu ți-ai adunat șosetele de pe podeaua din dormitor, nu trebuie să stai cu ușile închise. De cântărit cântărește cam cât un aspirator tradițional, iar roțile lui speciale se pot adapta pentru a trece cu ușurință peste praguri.

Experiența de utilizare

Arthur C. Clarke a spus, la un moment dat, că ”orice tehnologie suficient de avansată este imposibil de distins de magie” și cred că e cel mai bun rezumat pe care l-aș putea face experienței mele cu Roomba 980. De când mă știu, am o plăcere enormă să scot electronice din cutiile lor și să încep să le butonez fără a răsfoi manualul de utilizare. Îmi oferă o satisfacție enormă să ”mă prind” cum funcționează un gadget, fără să caut explicațiile pas-cu-pas incluse de producători în pachet. Consider că este și un test bun în ceea ce privește ușurința de utilizare a unui produs. Pe scurt, dacă după 10 minute nu-i dau de cap și mă văd nevoit, scrâșnind din dinți, să citesc tot manualul, înseamnă că cineva, cândva a făcut o greșeală mare și nu a luat în calcul că utilizatorul va fi frustrat de un produs care ”îl bate”.

Ei bine, din punctul acesta de vedere, iRobot Roomba 980 m-a uimit. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să apăs butonul mare pe care scrie ”Clean” și roboțelul s-a pus pe treabă. Fără setări suplimentare, fără să fiu nevoit să țin apăsat pe două butoane simultan. A început să cutreiere prin cameră și să verifice unde sunt pereții, stabilindu-și singur un perimetru și aspirând de zor. Și pisicile mi-au împărtășit uimirea, urmărindu-l curios în timp ce se apropia de bolul lor cu mâncare, dar au respirat ușurate când au văzut că Roomba se ”mulțumea” doar cu resturile și firimiturile lăsate de ele pe parchet.

Tot legat de ușurința de utilizare, merită să menționez și alertele pe care robotul le dă atunci când are o problemă. Când coșul se umple, roboțelul ”țipă” după tine și îți zice exact ce a pățit. La fel se întâmplă și atunci când încerci să-l pornești, dar are bateria prea descărcată. Îți va cere ajutorul și dacă firele lungi de păr ale iubitei reușesc să încâlcească periuța specială.

După cum ziceam mai sus, iRobot Roomba 980 poate fi controlat cu ajutorul smartphone-ului, și tot ce trebuie să faci este să descarci aplicația iRobot și să urmezi pașii de pe ecranul telefonului. Mi s-a părut simpatic faptul că îi poți da un nume și îi poți seta o zi ”de naștere”, lucru care te va face să simți că ai primit nu doar un gadget, ci un prieten nou. Din aplicație, poți porni robotul de la distanță, oriunde te-ai afla, deoarece el va sta conectat la rețeaua ta WiFi și tot acolo găsești tutoriale privind procedurile de întreținere, precum curățarea periilor sau golirea coșului. Îl poți programa să pornească automat la ce ore vrei tu, iar asta îți va permite să faci curat în casă chiar și atunci când nu ești în casă. Vezi ce harnic ai devenit deodată? Poți seta și cât de ”insistent” vrei să fie Roomba, adică dacă vrei să treacă o singură dată printr-un loc sau de două ori.

Nu am foarte multe cabluri prin casă, dar cele pe care le-am întinse pe podea nu i-au făcut probleme roboțelului. Roțile aderente și ajustabile i-au permis să treacă peste ele fără să se încurce în ele și fără să le tragă în interior. M-am simțit ca și cum aș avea în casă o replică miniaturală a unui Rover care cutrieră suprafața planetei Marte.

Legat de curățenie, mai trebuie menționat că robotul știe să facă diferența între covor și parchet și insistă mai mult pe țesătură, pentru a aduna eficient părul de la animale. După ce Roomba 980 a dat câteva ture pe covor, acesta și-a schimbat culoarea, fiind lipsit de părul celor două pisici care adoră să se târâie pe el.

Concluzie

După ce am testat robotul Roomba 980, am realizat că am pășit cu stângul în prezentul ultraconectat al gadgeturilor inteligente. Desigur, e util să ai un ceas smart și un televizor conectat la Internet, becuri care își schimbă culoarea după cum ai tu chef, dar dacă încă îți rupi spinarea de două ori pe săptămână, pentru ca locuința ta să arate, ei bine, a locuință, înseamnă că ai greșit undeva. La ce e bună toată tehnologia care ne înconjoară, dacă nu ne ușurează considerabil viața? iRobot Roomba 980 face exact acest lucru și, chiar dacă, poate, ai pășit și tu cu stângul când ai început să pui bazele unei case inteligente, nu e prea târziu să-l încerci acum. Îl găsești aici.