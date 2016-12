Game of Thrones și Westworld, cele mai piratate seriale din 2016

Dacă tot am văzut un amalgam de clasamente în ultimele zile, nu puteam rata un top 10 cu cele mai piratate seriale. Game of Thrones e lider din nou, dar sunt câteva surprize.

În ultima lună din an sunt publicate o serie de topuri, unele mai interesante decât altele. De exemplu, nominalizările pentru decernările de premii din următoare perioadă ne ajută să aflăm care sunt cele mai bune filme din 2016. Tot acum, este alocată o distincție un pic mai ciudată. TorrentFreak a compilat datele de pe mai multe trackere publice de torrent pentru a afla care sunt cele mai piratate seriale din anul ce urmează să se încheie în următoarele zile.

Marile studiouri de producție nu sunt foarte încântate de numărul mare de persoane care descarcă ilegal un serial TV, dar astfel de statistici reprezintă și ele o formă de apreciere pentru conținutul de calitate. În ceea ce privește istoricul acestui clasament, se fac deja cinci ani de când Game of Thrones a fost nominalizat ca fiind cel mai piratat serial. Având în vedere numărul mare de seriale de foarte bună calitate de la TV, mulți s-au întrebat dacă vom vedea o schimbare importantă în clasament.

Game of Thrones continuă să fie lider într-un top 10 format din cele mai piratate seriale. Poziția a doua este ocupată de The Walking Dead, iar pe locul trei ajunge Westworld. O nouă creație a celor de la HBO, Westworld a fost subiectul multor dezbateri și ipoteze propagate în online în ultimele luni. Având în vedere modul în care s-a încheiat sezonul 5 din Game of Thrones, nu ar trebui să fie o surpriză faptul că un număr record de internauți au fost curioși de soarta lui Jon Snow în noul sezon.

Alte titluri din clasament sunt The Flash, Arrow, Big Bang Theory și Lucifer. Partea interesantă este că, exceptând show-urile HBO, celelalte seriale din top sunt accesibile gratuit chiar și on-demand, dacă stați în Statele Unite.