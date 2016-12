eMAG: ”hastece oan” și ”manele cu Hello Kitty” – topul căutărilor ciudate în 2016

Cu siguranță, cei de la eMAG se distrează atunci când văd căutările pe care unii oameni le fac pe site, iar acum le-au împărtășit pe cele mai bune și cu noi.

Un infografic cu cele mai ciudate, dar și cele mai amuzante căutări, a fost dat publicității de către eMAG, astfel încât ”să ne râdem și noi”. Înainte de acestea, totuși, retailer-ul are și o serie de căutări serioase. Astfel, în top 3 al celor mai importante căutări de pe site sunt ”Samsung”, ”iPhone” și ”telefon”. Între gadget-uri și-au făcut loc și ”aspirator” și ”pampers”, pe pozițiile 9 și 10.

eMAG: căutări din categoria ”cum se aude, așa se scrie”

Nu doar limba română-i o comoară, iar asta se vede în căutările care fac apel la limba engleză, unde locul fruntaș la panoul de onoare îl ocupă ”ruter oaierles 3d”. De asemenea, oamenii vor să se joace ”cal of diuti gost” și ar vrea măcar un ”sidi cu jocuri” sau ”pochiemon”. Alții caută lucruri mai utile, cum ar fi un ”gipies”, varianta românească de GPS, o ”veoză” sau chiar un ”hestece oan”, în loc de HTC One. Cineva are un hobby interesant și vrea chiar un ”pupitru de digei”.

eMAG: căutări din categoria ”în curând pe site”

Microbiștii își susțin echipele, indiferent că joacă în Champions League sau în Prahova. Astfel, cineva are de gând să-și cumpere un ”tricou original Fotbal Club Banesti Urleta”, doar că echipa încă nu a pregătit nimic.

Alții confundă eMAG-ul cu Olx, având în vedere că se caută ”casa de inchiriat in uk”. Dacă cele două site-uri rămân totuși în sfera internetului, sunt niște lucruri pe care e posibil să le găsești doar în bazar, cum ar fi ”bluza de smeker” sau ”manele cu hello hitty”. Nu știu dacă cine vrea ”costum haloween copil inchiriat” vrea un costum pentru copil, sau vrea să închirieze un copil.

Revenim momentan în sfera gadget-urilor și ne interesăm de o ”husa cu veverita cu dintii scosi pe afara”, dar ieșim de aici pentru că avem nevoie de ”carnati de vanat”.

eMAG: căutări din categoria ”cel mai nefericit typo”

Cineva vrea neapărat să joace ”need for peed”, eventual pe un ”play saision”. Alții sunt ceva mai kinky și ar vrea niște ”condimente fucks”, sau chiar ”masini de gayrit”. Nu lipsesc nici dorințele pentru ”buciclete mtb”, varianta bonus pentru o bicicletă MTB, ”fofotapet”, sau pentru ”family gay”.

eMAG: ”viața satului” e acum online

Internetul este destul de prezent în mediul rural și oamenii au nevoie de diverse pentru gospodărie. Astfel, locul întâi pe panou revine căutării ”capcane dihor”, în timp ce alții confundă, din nou, site-ul eMAG cu Olx, având în vedere că se caută ”vaci de vinzare vaslui” și ”accesorii pentru gaini”. Pentru că tot s-au tăiat porcii în perioada asta, cineva a avut nevoie și de un ”parlitor de porci”, iar altcineva are probleme cu sălbăticiunile: ”aparat anti jderi dihori ultrasonic interior exterior” este o necesitate la casa omului.

eMAG: categoria ”știu exact ce caut”

Unii oameni știu exact ce caută, iar câștigătorul acestei categorii este și fan Star Wars, căutând o ”sabie de lumina dar nu din plastic”. Avem de-a face aici cu cea mai lungă căutare din infografic, cineva fiind foarte pretențios la aspiratoare: ”aspirator filtru hepa, cu sac sau fara, clasa a,b,c, nivel 60-70-80 db, aspirare covoare, accesorii incluse”. Poate că respectivul sau respectiva a găsit, totuși, un astfel de aspirator fără sac.

Se caută și ”lant copii dar nu de bebelusi”, ”biciclete din carbon cursiera cele mai scumpe din lume”, iar cineva a confundat eMAG cu YouTube, dorind să găsească în magazin ”cea mai tare manea”.

eMAG: căutări din categoria ”brandu’ mare”

Se pare că oamenilor le plac brandurile de lux, iar faptul că eMAG și-a extins orizonturile către astfel de produse este o sabie cu două tăișuri. Cel mai cel din această categorie caută ”cocos sanel”, dar nu ne este rușine nici cu cel ce vrea un ”parfum cristian dihor”.

”Dolce and cabana” și ”chelvin cline”, dar și ”ralf loren” și ”gimi cho” sunt exact brandurile pe care te-aștepți să le găsești, bine cosmetizate, în Dragonul Roșu. Oare găsim acolo și ”ceas tomi hilfigar” sau ”ceas de dama fosila”, sau doar eMAG ne poate ajuta?

Infograficul complet poate fi consultat aici. Așteptăm acum să vedem infograficul din 2017, pentru a afla unde mai ajunge vestea că eMAG a devenit ”bazarul României”,