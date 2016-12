Decodare iPhone 7: Cum folosești telefonul cu orice SIM, pe orice rețea

Simple sau ieftine nu sunt, dar există câteva soluții pentru decodare iPhone 7, dacă vreți să vă folosiți noul smartphone pe altă rețea.

Conceptul de decodare iPhone 7 ar fi trebuit să fie foarte similar cu același proces în cazul iPhone-urilor din anii trecuți, iar în cea mai mare parte, așa este. Din păcate, aproape de fiecare dată, respectivul proces implică o investiție mai mică sau mai mare, în funcție de operatorul pe care a fost achziiționat aparatul. În urmă cu 4-5 ani, când iPhone 4 era la modă, decodarea era semnificativ mai simplă. Era suficient să-ți faci jailbreak la telefon, să instalezi un mic progrămel – Ultrasn0w, iar în câteva minute puteai folosi un iPhone de pe Vodafone pe Orange sau din Statele Unite în România. Toate acele trucuri nu mai funcționează acum. Apple a făcut o treabă foarte bună când vine vorba de blocarea terminalelor, la fel ca mulți alți producători de altfel.

Decodare iPhone 7: ce trebuie să știți

Ideal ar fi să puneți mâna pe un iPhone deblocat, ce poate fi folosit din start pe orice rețea. Ca alternativă, puteți merge pe mâna operatorilor de la noi, dacă nu cumva plănuiți să renunțați la respectivul abonament în următorii doi ani. În orice altă situație, trebuie să aveți în vedere o investiție mai mică sau mai mare pentru decodare iPhone 7.

Pentru a înțelege diferențele de preț, trebuie să aveți în vedere un lucru. În momentul în care Apple blochează un set de terminale pentru Vodafone sau orice alt operator, doar respectivul operator le poate debloca, în urma plății unei taxe arbitrare. Decodarea se realizează prin intermediul serverelor operatorului de telefonie care conlucrează cu serverele Apple. Din acest motiv, de exemplu, decodarea implică doar plata unei taxe, fără pasarea telefonului către un terț. Voi vă țineți telefonul în buzunar, iar în momentul în care vi se confirmă că decodarea s-a realizat, telefonul trebuie conectat la internet, preferabil prin intermediul unui PC ce rulează iTunes. De ceva timp, decodarea se face și fără un computer, dar trebuie să să aveți un SIM nou în telefonul codat și să-l conectați la o rețea wireless.

Cu alte cuvinte, în practică, pentru decodare iPhone 7, trebuie să apelați la operatorul care v-a vândut aparatul, indiferent dacă este vorba de Vodafone, Orange, Telekom sau Digi. Apropo, deși există operatori care activează în mai multe țări cu aceleași nume, precum Vodafone sau Telekom, un iPhone de la Vodafone Germania nu funcționează pe Vodafone România. Ca fapt divers, în speranța că aveți un smartphone decodat, puteți oricând să introduceți o cartelă SIM de la alt operator în iPhone. Dacă este deblocat, va funcționa. Dacă nu, veți avea pe ecran o notificare cu SIM invalid.

Decodare iPhone 7: Prețuri de la operatorii autohtoni

În urmă cu câțiva ani, CEO-ul Telekom România afirma cu mândrie că ofertele operatorului pe care îl conduce sunt atât de bune, încât nu are nevoie să blocheze telefoanele în rețeaua sa. Respectivul principiu se pare că rămâne valabil și în cazul iPhone 7. RCS – RDS, deși nu are o ofertă de aparate foarte diversificată, iar prețurile sunt, în mare parte, cele practicate de iStyle – distribuitor oficial Apple în România, avantajul este același ca în cazul Telekom. Astfel, există posibilitatea să vă cumpărați un iPhone 7 de la un operator local, fără să treceți prin decodare, cu condiția să cochetați cu Telekom sau RCS-RDS.

În cazul Orange și Vodafone, pentru decodare iPhone 7 trebuie să achitați o taxă destul de mare, care, după cum am detaliat și mai sus variază. În plus, pentru facilitarea procesului, ar fi ideal să aveți o dovadă de achiziție, o factură sau un bon fiscal. Dacă nu aveți așa ceva, s-ar putea ca aparatul să vă fie decodat oricum dar ar fi de preferat să mergeți la magazinul care v-a vândut inițial gadgetul. Acolo ar trebui să există o copie a facturii ce v-a fost înmânată la cumpărare. Dacă ați bifat acest aspect al ecuației, nu mai rămâne decât să plătiți taxa și să așteptați un telefon sau un email de la operator prin care vi se confirmă că decodarea s-a realizat cu succes.

Vizavi de prețuri pentru decodare iPhone 7, acestea se împart în două categorii: înainte și după expirarea perioadei contractuale. La Orange, costul decodării este de 100 de euro cu TVA inclus la cursul zilei. După expirarea perioadei contractuale, prețul scade la 50 de lei. Costurile la Vodafone sunt mai mici, 52 de euro cu TVA inclus în timpul perioadei contractuale și 10 euro după expirare celor 12 sau 24 de luni de abonament. Dacă ați cumpărat un iPhone nesubvenționat de la Orange sau Vodafone, adică fără abonament, decodarea se va realiza gratuit.

Decodare iPhone 7: prețuri la operatori străini

După cum am menționat și în introducere, ar fi ideal să nu aduceți un iPhone 7 blocat pe o rețea străină, deoarece costurile decodării sunt semnificative. Dacă acest lucru s-a întâmplat însă, există câțiva pași pe care îi puteți urma.

Dacă telefonul a fost codat din accidental, el fiind achiziţionat nesubvenţionat, prima sugestie ar fi să apelaţi la o persoană din respectiva ţară care să se deplaseze la o reprezentanţă a operatorului pe care este codat aparatul şi să explice situaţia în care vă aflați. Puteţi, de asemenea, să sunaţi chiar voi la O2 Anglia, Bouygues Franţa, AT&T SUA sau orice alt operator de undeva din lume, pentru a cere decodarea smartphone-ului. Aceştia vor fi cât se poate de operativi.

În cazul în care aţi pus mâna pe un iPhone codat pe o reţea din afară şi nici măcar nu ştiţi care este aceasta, există un serviciu online care vă oferă răspunsul. La adresa imei.info puteţi introduce IMEI-ul telefonului şi, contra sumei de trei euro să aflaţi pe ce este blocat. Pentru a afla IMEI-ul cea mai rapidă cale este să intraţi în ecranul de apelare şi să formaţi *#06#. De asemenea, IMEI-ul mai poate fi găsit pe tăviţa de la SIM, pe cutia originală a telefonului sau printr-un tap pe litera i care apare în ecranul de apelare de urgenţă, atunci când nu puteţi intra în meniul telefonului. Tot aşa puteţi afla că telefonul este blocat pe iCloud, context în care îl puteţi clasifica la categoria bibelouri, pentru că nu-l puteţi decoda. Eventual, îl puteţi vinde pe piese. De asemenea, dacă telefonul a fost furat şi declarat ca atare la operatorul care l-a comercializat iniţial, acesta figurează la o verificare online care fiind în Blacklist. În această situaţie particulară, decodarea este o loterie. Poate costa mai mult, poate dura mai mult sau poate fi imposibilă.

Pentru decodare iPhone 7, în cazul în care este blocat pe o rețea dintr-o țară străină, puteți apela la cel mai apropiat service de telefoane și s-ar putea să vă ajute. Ideal ar fi să treceți pe la mai multe pentru a face o comparație de prețuri. Dacă nu aveți emoții în a folosi servicii online, unul pe care l-am testat și funcționează foarte bine pentru decodări este magicunlock.com. Plata se face prin PayPal, procesul de decodare durează în medie 3-4 zile, dar poate ajunge și până la o săptămână. Dacă aveți întebâri, același site are un portat de support foarte bine pus la punct. Dacă un preț pentru operatorul care vă interesează nu este afișat, s-ar putea să fie imposibil momentan să-l decodați. Prețurile variază de la 4-5 lire sterline și până la 100 de lire sterline. După decodare, veți primi un email.

Decodare iPhone 7: ultimele detalii

După ce ați primit un telefon, un mesaj sau un email prin care vi se aduce la cunoștință că decodarea s-a încheiat, introduceți o cartelă nouă în telefon, conectați-l la internet sau la un PC/Mac pe care rulează iTunes și în câteva minute ar trebui să întâmpinați un mesaj prin care vi se spune că ,,Your iPhone has been unlocked”.

Ca sfaturi de bună practică, ar fi bine să faceți diferența între un iPhone codat pe o rețea străină și un iPhone blocat în iCloud. Acestea din urmă le achiziționați degeaba, deoarece nu pot fi deblocate. Cel mai bine, chiar și la mâna a doua, ar fi să achiziționați telefoane în care puteți intra în meniu, cu care puteți iniția un apel sau puteți face o poză. Nu cumpărați nici un iDevice care le Settings/Configurări la secțiunea iCloud are un ID Apple completat. Acolo trebuie să nu scrie nimic. Chiar și dacă puteți folosi un telefon cu iCloud, trebuie să aveți în vedere că pe viitor, în orice moment, fostul proprietar vi-l poate bloca de la distanță și nu aveți ce să faceți după aceea. Eventual, doar să plătiți niște bani în plus, pe principiul, alți bani, altă distracție.