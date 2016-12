Cum afli cât te mai ține bateria la Mac și cât de vechi e sistemul

Cu fiecare versiune nouă de macOS, a devenit mai dificil să afli cât te mai ține bateria la Mac, dar există o aplicație pentru asta care face o treabă bună.

În medie, sistemele portabile de la Apple au avut din totdeauna o autonomie mai mare a bateriei decât laptopurile obișnuite cu Windows. Respectiva discrepanță s-a micșorat însă destul de mult în ultimii ani, iar gigantul din Cupertino a devenit un pic mai precaut în a face estimări de autonomie. Mai ales când vine vorba de noile MacBook Pro-uri lansate în 2016, foarte mulți utilizatori s-au plâns de durata de viață a bateriei. Din câte se pare, aceasta este departe de cele 10 ore de autonomie din specificațiile oficiale.

La o analiză mai atentă, cei de la Apple și-au dat seama, cum era de așteptat de altfel, că autonomia variază foarte mult în funcție de ceea ce faceți pe sistem. Photoshop are toate șansele să vă înjumătățească timpul petrecut departe de priză și, din păcate, același lucru se poate spune despre Chrome. Soluția găsită de Apple și introdusă la scară largă odată cu macOS 10.12.2 a fost de a defini doar procentul rămas din baterie, nu și orele de autonomie estimate.

Cu toate acestea, este în continuare foarte simplu să afli cât te mai ține bateria la Mac folosind o aplicație dedicată. Din multitudinea de variante pe care le puteți încerca, eu am optat pentru CoconutBattery, un utilitar gratuit ce poate fi descărcat folosind acest link. Imediat după instalare, ar trebui să vezi în partea din dreapta sus, o estimare în procente pentru baterie. Dacă nu apare, cu aplicația CoconutBattery pornită, fă click pe CoconutBattery în stânga sus și accesează secțiunea Preferences. Bifează ”Launch at startup”, iar în câmpul Appearance in menu bar, tastează %r. Repornește sistemul.

Tot în interfața Coconutbattery, vei găsi un amalgam de informații care sunt destul de dificil de aflat altfel. Faci click pe Mac Info și vei vedea vârsta exactă a Mac-ului în zile, data fabricație și modelul. În cazul capturii de ecran de mai jos, este vorba de un MacBook Pro Late 2013.