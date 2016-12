Carrie Fisher a murit: ”Prințesa Leia” suferise un atac de cord

Carrie Fisher a murit, iar aceasta este o veste care îi va întrista pe toți fanii Star Wars. Actrița care a interpretat-o pe ”Prințesa Leia” în seria Războiul Stelelor avea 60 de ani și suferise un atac de cord în urmă cu câteva zile.

La numai o zi după ce am aflat de decesul lui George Michael, suntem nevoiți să vă dăm noi vești proaste. Actrița Carrie Fisher a murit după ce, în data de 24 decembrie, a suferit un atac de cord în timp ce zbura între Londra și Los Angeles. Membrii echipajului de zbor i-au efectuat manevre de resuscitare până la aterizarea avionului și, după asta, Carrie Fisher a fost dusă de urgență la spital.

Luni, mama actriței, declara că starea vedetei este stabilă. „Carrie se află într-o stare stabilă. Dacă apare o schimbare, vă vom anunţa. Mulţumesc tuturor fanilor şi prietenilor pentru rugăciunile voastre şi pentru urările voastre de bine“, a scris pe Twitter actriţa Debbie Reynolds, la rândul ei o legendă la Hollywood. Cu toate astea, Carrie Fisher a murit la scurt timp după.

Carrie este fiica actriței Debbie Reynolds și a cântărețului Eddie Fisher, iar primul său rol a fost în filmul Shampoo, din 1975. Totuși, cel de-al doilea rol al ei i-a adus faima la nivel global, potrivit The Verge. Ea a primit rolul prințesei Leia, cu toate că, potrivit biografului acestuia, George Lucas, regizorul seriei, i s-a părut ”un pic agresivă pentru o prințesă”, găsind, totuși, admirabilă, chimia dintre ea și Harrison Ford.

Carrie Fisher a murit, dar lasă în urmă o mulțime de roluri interesante, pe lângă cele din Star Wars: A New Hope, The Empire Strikes Back, Return of the Jedi sau The Force Awakens. Ea a mai apărut în filme și seriale precum When Harry Met Sally, Hannah and Her Sisters, Family Guy, Sex and the City și 30 Rock.

Cu toate că va fi amintită ca o actriță de succes, Carrie Fisher a avut și alte pasiuni interesante. A scris romane și cărți autobiografice și a ajutat și la revizuirea unor scenarii precum Hook, Armă Mortală 3, Sister Act, Outbreak, The Wedding Singer.

Carrie Fisher a murit, dar nu va fi uitată prea curând. Forța să fie cu tine, Carrie.